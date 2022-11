Kovács Dénes, a PINKK vezetőedzője: – Szokásos mód eltudom mondani, hogy előreléptünk a Szekszárd elleni mérkőzésünkön, és sajnos tisztában kell lennünk azzal, hogy a jelenlegi helyzetünk elég speciális a sorsolásunk miatt is, illetve a keretet befolyásoló tényezők okán is. Soron következő ellenfelünk a változatosság kedvéért szintén egy európai kupaporondon induló csapat. Ilyen tekintetben elképesztő szerencsések vagyunk, ugyanis ez lesz a hetedik összecsapásunk Euroliga vagy Európa Kupa résztvevő gárdával szemben, ami természetesen nem egy egyszerű helyzet a számunkra, de itt tudjuk felmérni azt, hogy a keret bővítése után, valamint a velünk azonos játékerőt képviselő ellenfelek ellen mi az, ami működik, és kik azok a játékosok, akik sikerre fogják vezetni az együttest. A Győr elleni mérkőzésen a célunk tehát az, hogy tudjunk borsot törni az ellenfelünk orra alá, és későbbiekben tudjuk ezt kamatoztatni. Ez az előző fordulóban sikerült, viszont szombaton számszerű végeredményben is hízelgőbb befejezést várunk.