November 12., szombat, 10.00

PVSK–PTE PEAC II.

Egy igazi pécsi derbivel nyílik meg az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tizenharmadik fordulója. Az idény elején egyértelműen vélekedtünk volna arról, hogy melyik csapat az esélyesebb, azonban jelenleg teljesen más a helyzet. A PVSK a szezon előtt az aranyérmet tűzte ki célul, azonban ennek gyakorlatilag búcsút inthet a hajsza ezen szakaszán, hiszen sorra vesztette el a fontosabbnál fontosabb meccseket. Mindez Mink Olivér állásába került, így jelenleg Toma Árpád irányítja az alakulatot. A két klub között csupán öt pont van, ráadásul a PTE PEAC második számú csapata egy meccsel kevesebbet játszott. Azonfelül még így is jóval többször volt eredményes Molnár Gábor gárdája, márpedig a PVSK meccsein idén nagyon kevés találat esik, így az első gól aranyat érhet a hétvégén.



November 12., szombat, 13.30

Komló–Mohács

Közeleg a téli szünet, de Kvanduk János alakulata még mindig veretlen, sőt, csupán négy gólt kapott. Így igencsak fel kell kötnie a gatyát a komlói csapatnak, még ha olyan formában is futballozik, amire az elmúlt években nem igen volt példa. A Komló rápihenhetett erre a rangadóra, igaz, a Mohács sem szakadt meg legutóbb a Kétújfalu ellen, így a frissességgel nagyon nem lehet gond, a jó taktika komoly fegyvertény lehet.

Nagy Gábor, a Komló vezetőedzője: – Keressük a helyünket a bajnokságban, hogy hova tudunk odaérni. Van egy stílusunk, egy elképzelésünk, amit minden meccsen szeretnénk jobbá tenni, tökéletesíteni. Amit elértek a fiúk, az nagyon rendben van, a következő két bajnokiból azonban vélhetően kiderül, hogy hol is a helyünk ebben a bajnokságban.

Kvanduk János, a Mohács vezetőedzője: – Ebben az évben mindenki számára nehéz ellenfél a Komló, nagyon intenzíven játszó csapat, akik nagyon jó formában vannak. Nem könnyű játszani a pályájukon, az egész stadiont belengi a hetvenes évek sikereinek szelleme, de mi is jó formában vagyunk, lendületben van az együttes. Szeretnénk megszerezni a három pontot, ez nem is kérdés. Néhány játékos küzd kisebb-nagyobb problémával, de ez a bajnokság ezen szakaszában már nem olyan meglepő.

Szentlőrinc II.–Bóly

Sok jóban nem reménykedhetnek a szentlőrinci ifjak, hiszen az elmúlt három találkozójukon még csak be sem találtak. Ráadásul a bólyi brigád az egyik legjobb védelemmel büszkélkedhet a mezőnyben, hiszen csupán három együttes kapott kevesebb gólt náluk. Továbbá nincs jelenleg csapat, amely jobb formában lenne, mint a Bóly, az pedig már csak hab a tortán, hogy második helyről várja a fordulót a szezon során először, így nem kizárt, hogy megpróbál majd erőt demonstrálni Keibl Ede legénysége. Persze a fiataloknak nincs vesztenivalójuk, na meg olyan játékos is pályára léphet akár, aki az NB II.-ben is letette már a névjegyét, így ezek miatt sem veheti félvállról az ütközetet az aranyéremért küzdő gárda.



November 13., vasárnap, 13.30

Kétújfalu–Pécsvárad

Biztosak vagyunk benne, hogy a kétújfalui labdarúgók néhány nappal szeretnének öregebbek lenni, ugyanis vasárnap egy olyan csapat lesz a vendégük, amely bizonyára nem fog kegyelmezni. Igaz, két nagyon kemény rangadó van Varga László alakulatának háta mögött, így kérdés, milyen erőben van a bajnok­aspiráns, valamint mennyire próbál rotálni. Vezetőedzőjük például biztosan nem lesz ott a kispadon, hiszen legutóbb a PVSK ellen kiállította őt a játékvezető, de aligha lesz ez most hatással a játékosokra. A Kétújfalu az előző körben nyolc alkalommal kapitulált a Mohács otthonában, csupán a szerencsén múlt, hogy ennyivel megúszta a klub, ráadásul ha nem tud szervezettebben, koncentráltabban védekezni, akkor súlyos pofon lehet a vége.



Szederkény–Nagykozár

A Szederkény vállalható vereséget szenvedett legutóbb a Bóly ellen, így vélhetően azonnal visszatérne a győzelem útjára Kovács Zoltán alakulata, márpedig erre minden esélye megvan hazai környezetben a szenvedő újonc ellen.



Siklós–Villány

A Villány jó szériában van, míg a Siklós továbbra is gyengélkedik, így nagy meglepetés lenne, ha Kelemenék nem csennék el a három pontot.



Szabadnapos lesz: Lovászhetény, Sellye.



Megye I.