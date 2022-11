Rengeteg hibával és nagyon gyenge dobószázalékkal rukkolt elő PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapata az NB I. kilencedik fordulójának nyitányán, így a Vasas Akadémia magabiztos győzelmet aratott a sereghajtó otthonában.

Aligha jöhetne jobb időben ez a pár hét szünet a baranyai klub számára, hiszen legközelebb december elején lép parkettre a Szigetszentmiklós ellen, de abban azért biztosak lehetünk, hogy Kovács Dénesék nem szusszanással töltik majd ezt az időszakot, ugyanis az a párharc létfontosságú lesz. A tabellát, illetve az elmúlt szezont látva a PINKK legfőbb ellenfele a szigetszentmiklósi gárda lehet, így nincs idő csüggedni, ki kell hozni a legtöbbet a szünetből.

A Vasas Akadémia a mezőny egyik legagresszívabban védekező alakulata, erre kimondottan készült is a hét folyamán a PINNK, azonban ezen mintha mégis meg lepődtek volna a pécsi lányok. A fiatal tréner is értetlenül állt alakulata megtorpanása előtt, így már két és fél perc elteltével időt kért, igaz, már akkor is nyolc pont volt a különbség a vendégcsapat javára.

Ahogy telt az idő, egyre több hibával játszott a házigazda. A lepattanókat nem sikerült megszerezni, a hárompontos kísérletek olykor a palánkot sem érintették, ráadásul technikai hiba is akadt bőven. Ennek ellenére ebben az együttesben sokkal több van, ezt pedig jól mutatja az utolsó etap, amit sikerült megnyerni, így valamelyest kozmetikázott az eredményen a baranyai klub.