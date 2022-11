Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Tudtuk, hogy nehéz lesz, hiszen ez volt a negyedik Európa Kupa mérkőzésünk, és hetek óta háromnaponta játszunk. Nagyon fontos volt számunkra, hogy a feladatra összpontosítsunk, győzzünk, és ne legyen több sérültünk, és ez sikerült is. Persze nehéz negyven percen át koncentrálni egy olyan ellenfél ellen, amelyik ellen a saját pályáján nagy különbséggel nyertünk, és játszhattunk volna sokkal jobban is, de ez is elég volt az alapcél eléréséhez. Most két és fél hét szünet következik a bajnokságban, megpróbálunk pihenni és edzeni, utána pedig meglátjuk. A legjobbakat kívánom a válogatottakhoz távozó játékosainknak és edzőinknek.

Kiss Virág, a pécsi klub válogatott játékosa: – Sok hibával játszottunk, de nagyon kemény másfél hét van mögöttünk. Sokat utaztunk, nehéz mérkőzéseket játszottunk, annak viszont mindenképpen örülhetünk, hogy nyerni tudtunk. Szerettük volna kicsit lecsökkenteni a játékperceket, de ez nem igazán sikerült, mert nem koncentráltunk eléggé. Jól jön most a szünet mindenkinek.

Legközelebb december 3-án lesz a csapat érdekelt a Szekszárd ellen.