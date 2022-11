Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: Mindig nehéz Törökországban játszani, most is egy jó játékosokból álló csapattal találkoztunk. Próbáltunk a rendelkezésünkre álló két napban kellően felkészülni, és ha nem is játszottunk ma a megszokott energiával, de a végén jó döntéseket hoztunk. Heti két meccses ritmusban vagyunk, nagyon fontosak ezek a győzelmek!