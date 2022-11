Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: Nagy és nagyon fontos győzelem ez számunkra. Először is, meg akartuk védeni a hazai pályát, másodszor, nemcsak egy kört szeretnénk menni ebben a sorozatban. Kemény első félidőnk volt, de a 15 támadó lepattanónk bizakodásra adott okot. Edzőként jó volt látnom, hogy nem lankad az energiánk, és tudtam, hogy ha feljavulunk támadásban, akkor be tudjuk húzni a győzelmet. Így is történt.

Cierra Burdick, a PEAC egyik alapembere: Fej-fej mellett haladtunk az első negyedben, sőt igazából az egész első félidőben. A szünetben mondtam a csapattársaimnak, hogy támadásban nem hozunk ki mindent magunkból, és amint ez a helyére került, rögtön nőni kezdett az előnyünk. Jó csapat volt az ellenfelünk, fel kellett vennünk velünk a versenyt a győzelemért.