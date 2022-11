Sajnos Vranac megsérült és ezzel példátlan sérülés hullám indult el: Sunajko és Zobec sérüléssel játssza az őszt, mindkét játékost előbb utóbb műteni kell. Az érkező Csányi augusztusban porctörést szenvedett, Jerkovic csuklója sérült, Takácsot műteni kellett. Grünfelder szalagszakadást szenvedett a csurgói kupa meccsen, hatalmas duzzadással, fájdalomcsillapítóval tudott csak védekezésben játszani szombaton. Szöllősi is megsérült.

Sőt még Katzirz Dávid klubigazgató és Keszthelyi Zoltán szakosztályvezető is kisebb műtéten esett át a napokban!

Ez azért negatívan befolyásolta sajnos a heti munkákat.

Ennek ellenére úgy ítéltük meg, a csapatnak javulnia kell minden területen egyénileg és csapatilag egyaránt. Nem vagyunk elégedettek. Szankciókat is alkalmaztunk, melyek reméljük ösztönzőleg hatnak.

Nem könnyű a hátralévő sorsolásunk, hiszen utazunk a Fradihoz és Gyöngyösre, valamint Komlón, hazai pályán december 3. és 17. fogadjuk a két TOP csapatot a Telekom Veszprémet és a PICK Szegedet.

A cél nem lehet más, akik egészségesek és pályára tud lépni az utolsó másodpercig csúszni, mászni, küzdeni fognak.

Azt is rögzítettük, ha nem lesz pozitív változás, akkor drasztikusabb döntések jöhetnek.

Más csapathoz hasonlóan Komlón is napról napra kűzdünk azért, hogy megmaradjon a csapat, be tudjuk fejezni a bajnokságot, meg legyenek a szükséges anyagi feltételek. Eddig sikerült mindent pontosan kifizetni (több helyen infók szerint már nem). Ennek megtartásához szükséges a jó szereplés is.

Egy csapatösszetartó edzéssel és közös vacsorával reméljük lezártuk ma a mögöttünk állókat, és csak a következő időszakra koncentrálunk.

Azért az is beszédes a csapatról kik tudtak ma edzeni: Granic, Pásztor, Szilágyi, Orbán, Hoffmann, Jerkovic, Bazsa, Melnyicsuk, Takács, Szuharev, Varga Sz, Vaskó, Urbán, Csányi, Kovács Dominik, Begovácz.

Köszönjük akik kitartottak eddig is, és kitartanak most is a csapat mellett.

Szigeti Szabolcs: A szükséges vezetői döntések megszülettek, dolgozunk tovább.

Katzirz Dávid: Nem gondolkodtunk szakmai váltásban, azonban jeleztük a játékosok és edzők felé, többet várunk. Sosem jó ha szankciókat kell hozni, de ez is a profi sporttal jár.

Kilvinger Bálint: Javítjuk a hibákat, változtatunk és dolgozunk tovább!