Ezt ne hagyja ki! Aerobik

Több fronton is jeleskedik, de még hogy! Egy nap csak huszonnégy órából áll, de mindezt nehezen hittük el Ostrosics Rékának, ugyanis a huszonegy éves lány úgy menedzseli napjait, hogy jut ideje az egyetemre, az aerobikra, de még a breakingre is. Ráadásul nem csak a szőnyegen alkot maradandót, hanem azon kívül is.