– Ez volt utolsó verseny ebben az évadban – kezdte Vonyó Péter a PVSK tájfutóinak szakmai vezetője a klub honlapjának. – A hosszútávú versenyszámban minden benne van, a tájfutás állóképességi és tájékozódási képességek szinte minden elemét tartalmazza. Az ország egyik legjobb tájfutója tűzte ki a pályát, amely a nemzetközi szintet is elérte. Baumholczer Máté egyéni bronzérmes helyezése rendkívül dicséretes, hiszen Máté munka mellett csinálja a tájfutást. Erki Ármin ötödik helye nagyon dicséretes. A csapatversenyen a terep is nehezebb volt, itt több köves, sziklás terület nehezítette a futást, ráadásul ez egy stratégiai játék, hiszen a három tagból az utolsó beérkező ideje adja a csapat eredményét. Itt van lehetőség az abszolút taktikázásra. A 12 csapatunkból tíz pontszerző helyen végzett. A 16-os fiúk dobogós helyezése is nagyszerű teljesítmény, csakúgy, mint a felnőtt fiúk ezüstérme, ők évek óta ott vannak az élmezőnyben, és ez a jövőre nézve is bíztató. Összességében teljes mértékben elégedett vagyok

A PVSK tájékozódási futóinak eredményei:

Egyéni:

Erki Ármin F20E 5. hely

Baumholczer Máté F21E 3. hely

Pataki Gábor F55A 3. hely

Ijjász István F80A 4. hely

Viniczainé Kovács Ildikó N50A 4. hely

Csapat:

F14A 5. hely Laczik Keve Laczik Zsombor Rácz Márton

F16A 3. hely István Ágoston Lipp Levente Tekker Lőrinc

F18A 4. hely Rácz Mátyás Simon Ádám Imre Vadász Péter Zalán

F21A 2. hely Baumholczer Máté Erki Ármin Schauermann Barnabás

N18A 5. hely Hóbár Borbála Molnár Zoé Révai Anna

F105 6. hely Kovács Bálint Lipp Gábor Rácz Gábor

F165 2. hely Pataki Gábor Turcsán János Viniczai Ferenc