A PTE-PEAC Kalo Méh gárdája korábbi nemzetközi kupaszereplése miatti halasztását is pótolva duplázott a hétvégén, ráadásul kettős kiütéses sikerrel: előbb a Diósgyőrt, majd másnap a Csákvárt is egyaránt 10:0-ra győzte le, egyaránt hazai környezetben. Az Orosz Gábor edző által vezetett Gerold Gábor, Demeter Gyárfás, Szántosi Dávid, Pető Zsolt, illetve a feljátszó Molnár Dávid ötös a két-két páros után valamennyi egyéni meccsét is – a tízből hetet ráadásul 3:0-al – hozva erősítette meg a tabella élmezőnyében elfoglalt pozícióját.

A férfi Extraliga élmezőnye: 1. Komló 19 pont (7 meccs), 2. Mosonmagyaróvár 18 (6 meccs), 3. PEAC 17 (7 meccs).

Következik (az idei utolsó előtti forduló): december 3., 11.00: Komló–Soltvadkert; dec. 10., 11.00: Mosonmagyaróvár–PEAC.