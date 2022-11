Lehetőséget kapott Kosznovszky Márk, a HR-Rent Kozármisleny játékosa is Gera Zoltán szövetségi kapitánytól, s 84 percet kezdőként pályán lehetett az Azerbajdzsán ellen simán, jó játékkal 3–0-ra megnyert U21-es válogatott találkozón. Vasárnap délután Dánia ellen játszik majd edzőmeccset a csapat.

– Jól kezdtünk a mérkőzést, látszott, hogy a játékosok élvezik a játékot, helyzeteket alakítottunk ki, de ekkor az utolsó passzok még nem voltak igazán jók, nem érkeztünk jól a beadásokra, ezért elmaradt a gól. Tetszett viszont már ekkor is a játék felépítése, ahogyan kihoztuk a labdákat, és eljutottunk az ellenfél tizenhatosáig. A fordulás után is nagy elánnal játszottunk, sikerült hamar gólt szereznünk, ami felszabadulttá tette a csapatot. Helyzeteket alakítottunk ki, gólokat szereztünk, és végül teljesen megérdemelten győztünk. Örülök, hogy új játékosokat is kipróbálhattunk, és sikerült tovább építeni a csapatunkat – értékelt a lefújás után Gera Zoltán szövetségi edző a Magyar Labdarúgó-szövetség oldalának.

Azerbajdzsán-Magyarország 0-3 (0-0)

Magyarország: Hegyi Krisztián - Szabó Alex (Szabó Bálint, 84.), Balogh Botond, Debreceni Ákos (Alaxai Áron, 84.) - Simut Mario (Bényei Ágoston, 76.), Kata Mihály (Vitális Milán, 76.), Kosznovszky Márk (Bocskay Bertalan, 84.), Komáromi György (Benczenleitner Barna, 76.) - Katona Bálint (Kocsis Dominik, 62.), Németh Dániel (Szalay Szabolcs, 62.), Vancsa Zalán (Kovács Mátyás, 62.)

Gólszerzők: Balogh B. (47.), Kovács M. (67.), Vitális (82.).