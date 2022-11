A hölgyeknél nyolcvanhatan, míg a fiúknál százhatvanhatan mérették meg magukat a nívós eseményen.

Igaz, a döntőbe jutás nem sikerült egyik magyar indulónak sem, de ebben a mezőnyben megmérkőzni már eleve nagy siker.

– A legfőbb célunk a tapasztalatszerzés volt, illetve szerettük volna a legtöbbet kihozni magunkból. Ez többnyire sikerült is, hiszen mindenki egy remek szólót mutatott be – nyilatkozta lapunknak Ostrosics Réka. – Rengeteg tapasztalat, élmény és motiváció tulajdonosai lettünk. Gőzerővel készülünk a továbbiakban is, hiszen december elején ismét próbára tehetjük magunkat.