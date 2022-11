Ebben a naptári évben utoljára léptek pályára a csapatok a labdarúgó megyei III. osztályú bajnokság Dárda-csoportjában, így nem is csoda, hogy 29 gól esett a hat összecsapáson. A bombaformában lévő Szajk kiütötte a Magyarbólyt, ezzel pedig élre is ugrott, ráadásul sátrat is verhet ott tavaszig, ugyanis a Sátorhely kikapott a Palotabozsok vendégeként.

Czibulka-csoport (13 csapat), 12. forduló: Gyód–Bogád 3–3, Sásd–Szalánta 3–0, Hosszúhetény–Szászvár 4–0, Újpetre–Egerág 3–4, Orfű–Hidas 0–5, Kökény–Bányász 9–1.

Az élmezőny: 1. Bogád 25 pont, 2. Hosszúhetény 24, 3. Egerág 22.

Csík-csoport (10), 11. forduló: Nagydobsza–Vajszló 1–4. A Szentlászló–Lakócsa, valamint a Szigetvár–Hobol mérkőzés egyaránt elmaradt.

Az élmezőny: 1. Misinai Sasok 19 pont, 2. Vajszló 17, 3. Kishárságy 13.

Dárdai-csoport (12), 11. forduló: Palotabozsok–Sátorhely 1–0, Olasz–Borjád 6–3, Dunaszekcső–Babarc 0–1, Szajk–Magyarbóly 6–0, Görcsönydoboka–Drávaszabolcs 5–1, Geresdlak–Báta 5–1.

Az élmezőny: 1. Szajk 27 pont, 2. Sátorhely 24, 3. Dunaszekcső 22.