A fordulás utáni percek a Pécsé voltak, de gólt nem tudott szerezni, ezzel ellentétben kissé váratlanul egy bal oldali beadás után a vendégek játékosa Erdei teljesen üresen maradt, s a kapuba bólintott.

Az egyenlítés megfogta a hazaiakat, s sokáig nem értek oda a Gyirmót kapuja elé. A hajrában viszont volt több ígéretes helyzetük is. Nikitscher is kikaparta magának a gesztenyét, de aztán mellé lőtt, s Gera is közelről hibázott estében. Így maradt a döntetlen, s a pontosztozkodás.

PMFC–GYIRMÓT 1–1 (1–0)

Labdarúgó NB II. 16. forduló. Pécs, 1200 néző. Vezette: Antal P. (Máyer, Mohos).

PMFC: Helesfay – Mayer (Gera Z., 63.), Rácz L., Katona L., Hadaró – Szeles (Terbe, 77.) – Kocsis, Kesztyűs, Nikitscher, Harsányi (Svedyuk, 63.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Weitner Ádám.

GYIRMÓT: Hársfalvi – Szegi (Major M., 60.), Polgár, Csörgő V., Hajdú – Vass Á. – Kovács M., Erdei M., Nagy P. (Herjeczki, 90.), Medgyes (Berki, 76.) – Simon A. (Pethő, 76.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Gólszerző: Tóth-Gábor (12. - büntetőből), ill. Erdei (59.).