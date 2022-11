Mozgalmas és eredményes versenyévadot teljesített mindkét pécsi aerobikegyesület. A dupla hétvégi fellépést tartogató idényzárón a Forma Fitt és a PSN Zrt. Sportiskola fiataljai egyaránt dobogós helyek sokaságát gyűjtötték be, a nézőket és a pontozókat elkápráztató gyakorlataikkal többen annak is a legmagasabb fokán ünnepelhettek. Az éves egyesületi rangsorban ezúttal is a 3. helyen végzett a PSN Zrt. Ugyancsak mindkettejük válogatott sportolóinak egész éves eredményes munkáját is díjazta a tornaszövetség aerobik szakága.

A PSN Zrt. kiemelt sportolói közül a vb-n és a világjátékokon elért eredményeiért Bali Dániel, Farkas Balázs, Mazács Fanni és Ákoshegyi Dóra érdemelte ki a kitüntetéseket.

A két klub győztes versenyzői. PSN Zrt. Sportiskola. Budapest Kupa. Basic, UP 3 trió: Árgyelán Kíra, Friedmann Írisz, Rudolf Dorka; UP 2 csoport: 1. Füredi Noémi, Siklér Csenge, Szabó-Vertán Csenge, Szende Zsófia. Sportaerobik, UP 3 trió: Gáll Laura, Schönberger Stella, Schönberger Szofi. Magyar Kupa. Sportaerobik, UP 3 férfi egyéni: Böhönyei Bálint. Aerodance, felnőtt: Bábel Felicitás, Bábel Fiametta, Bedő Csenge, Keszei Kata, Ostrosics Réka, Sal Kinga, Sümegi Mendi, Ulrich Dominika. Forma Fitt SE. Budapest Kupa. BA felnőtt női egyéni: Csikós Hanna. Magyar Kupa. SA UP2 fiú egyéni: Imre Zétény. SA UP2 páros: Sárkány Sára, Imre Zétény.

A PSN Zrt. Sportiskola további dobogós eredményei. Budapest Kupa. Basic, UP 3 trió: 1. Árgyelán Kíra, Friedmann Írisz, Rudolf Dorka;

UP 2 csoport: 1. Füredi Noémi, Siklér Csenge, Szabó-Vertán Csenge, Szende Zsófia;

UP 3 csoport: 2. Benkő Dóra, Börtsök Zsófia, Hegedűs Jázmin, Kovács Hanga, Takács Dominika, Vajda Nilla;

UP 2 női egyéni: 2. Szauer Dóra. Sportaerobik,

UP 3 trió: 1. Gáll Laura, Schönberger Stella, Schönberger Szofi;

UP 2 trió: 2. Bognár Adrienn, Böhönyei Bianka, Szirtes Míra. Basic

UP 1; női egyéni: 3. Buzási Bettina; csoport: 3. Csényi Odette, Moldován Kincső, Nagy Zóra, Pető Gréta, Zubán-Sinkovits Regina. Magyar Kupa, döntő.

UP 3 csoport: 3. Árgyelán Kíra, Árgyelán Zorka, Bencsik Bianka, Friedmann Írisz, Rudolf Dorka, Suvák Míra.

UP 2 női egyéni: 3. Paulovics Dóra. Sportaerobik,

UP 3 férfi egyéni: 1. Böhönyei Bálint; páros: 2. Bózsa Panna, Sziládi Zoltán; trió: 2. Böhönyei Bálint, Pintér Rea, Rudolf Hanga; női egyéni: 3. Schönberger Stella; csoport: 3. Pintér Rea, Rudolf Hanga, Schönberger Stella, Schönberger Szofi, Sziládi Réka. Sportaerobik

UP 2, női egyéni: 2. Miklós Eszter; trió: 3. Iván Léna, Márton Nóra, Miklós Eszter; csoport: 2. Bognár Adrienn, Iván Léna, Márton Nóra, Miklós Eszter, Szendelbacher Borka; felnőtt női egyéni: 2. Sal Kinga. Aerodance, felnőtt: 1. Bábel Felicitás, Bábel Fiametta, Bedő Csenge, Keszei Kata, Ostrosics Réka, Sal Kinga, Sümegi Mendi, Ulrich Dominika.

A Forma Fitt SE dobogós eredményei. Budapest Kupa. BA felnőtt női egyéni: 1. Csikós Hanna. BA

UP2 trió: 3. Draskóczi Emese, Gergely Petra, Simon Leila. BA

UP2 csoport: 3. Baronek Lili, Budavári Johanna, Hell Gréta, Krapp Lilla, Nagy Júlia. Magyar Kupa, döntő. SA

UP2 fiú egyéni: 1. Imre Zétény. SA

UP2 páros: 1. Sárkány Sára, Imre Zétény. SA

UP3 női egyéni: 2. Sárkány Rita. BA

UP1 csoport: 3. Kovács Dorka, Kutas Dorka, Putler Zóra, Regdon Rebeka, Tordai Flóra. BA felnőtt női egyéni: 2. Vajda Virág. BA felnőtt trió: 2. Csikós Hanna, Kaufmann Hanna, Vajda Virág. BA

UP2 lány egyéni: 3. Spengler Réka. BA

UP2 trió: 3. Budavári Johanna, Hell Gréta, Nagy Júlia. BA

UP2 csoport: 3. Bäcker Boglárka, Gergely Petra, Ruppert Lili, Simon Leila, Draskóczi Emese