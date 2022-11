Négypontos rangadóra készül a PEAC női kézilabdacsapata az NB I. B-ben, hiszen annak a Diósgyőr U19-nek az otthonába utazik ma 18 órára, amely hozzá hasonlóan 4 egységet gyűjtött eddig. A pécsieknek azonban nem csak azért lenne fontos most nyerniük, hogy a riválissal szemben előnybe kerüljenek, de egy hétmeccses vereség sorozatnak is véget vethetnének végre.

Hasonlóan fontos meccset játszik a fővárosban a Kozármisleny KA is ma 17 órától, hiszen a tőle két pont hátrányban lévő Vasas fogadja. Egy sikerrel még magasabb célokat tűzhetne maga elé a baranyai csapat, még ha nem is érzi feltétlenül reálisnak a dobogós helyét. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a Vasas egy találkozóval kevesebbet játszott eddig mint az élmezőny.