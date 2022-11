Ezúttal a HR-Rent Kozármisleny nyitja meg a baranyai csapatok programját, Sényőre utazik, hogy megütközzön a rivális Nyíregyházával. Bár a nagy múltú ellenfél gyengén kezdte az idényt, az edzőváltás óta elkezdte a pontgyűjtögetést. Így sincs azonban messze a veszélyzónától, így egy sikerrel a kék-fehérek nagy lépést tehetnének a bennmaradásért vívott harcukban is. Az nem jó hír Szekeres Zoltán számára, hogy Kirchner Krisztián nem léphet pályára kiállítása miatt, viszont visszatér Füredi Szabolcs, aki letöltötte eltiltását.

A Szentlőrinc szintén vendégségbe utazik, a Tiszakécskével ütközik meg, amely ellen tavaly kettő 2–1-es mérkőzést játszott. Mindkétszer a vendégcsapat örülhetett. Ha ebből indulunk ki, akkor most is egy háromgólos összecsapásra számíthatunk, amiről elhozza az összes pontot Jeremiás Gergő alakulata. Ráadásul mindhárom tavalyi gólszerző, Grumics, Mervó és Szabó Máté is még mindig a klub kötelékében van.

Egyedül a PMFC szerepel majd hazai pályán, tehát ebben a fordulóban, és egy kifejezetten nehéz mérkőzésre készülhet. A tavaly még NB I.-es Gyirmót mindent el fog követni, hogy még közelebb lépjen a pécsi csapathoz, hiszen ezzel a feljutásért vívott harcában közelíthetne meg egy riválist. Persze Harsányiék sem feltartott kézzel várják majd őket, hiszen biztosak lehetünk benne, vissza akarnak térni a tabella elejére, s le akarják magukról rázni a riválist.

A szerdai program: Nyíregyháza–HR-Rent Kozármisleny, Soroksár–Dorog, Siófok–Békéscsaba, Csákvár–Diósgyőr (mind a négy 13.00), Ajka–MTK Budapest (16.00), Szombathely–Budafok, Győr–Mosonmagyaróvár (mindkettő 17.00), Kazincbarcika–Szeged (17.30) PMFC–Gyirmót, Tiszakécske–Szentlőrinc (mindkettő 18.00).