Török Viktor, a PVSK vezetőedzője: – Kezdem nem érteni, mi történik velünk. Remekül kezdtünk, mint a legutóbbi meccseken is, majd szép lassan magunkra húztuk a miskolciakat. Olyan gólokat kaptunk, amilyeneket már a serdülőben sem lenne szabad, rengeteget hibáztunk, meggondolatlanságok, de még jól látszó rutintalanságunk következtében is. A védekezésben is, és sajnos a túlsó kapu előtt is, ami viszont többször gyors góllal ütött vissza. Akadt néhány furcsa bírói ítélet is, amit szóvá is tettem, így kaptam én is piros lapot. De a meccs nem ezen múlt, úgy érzem, most már hétről hétre saját magunkat verjük meg.