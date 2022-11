Nem csak az első ide dobogós hely, de az első trófea is összejött a túraautó-világkupa történetének utolsó előtti versenyhétvégéjén Michelisz Norbert számára. A Hyundai baranyai versenyzője a hetedik helyről rajtolt, s már a futam eleji helyezkedésből is jól jött ki, hiszen egészen a második helyig felszáguldott. Az első pozícióban Guerrieri volt előtte, s ők ketten el is nyúltak a mezőnytől.

A harmadik kör vége felé aztán már Guerrieri sem tudta kivédekezni a korábbi bajnok támadásait, így átvette a vezetést, s onnantól senki nem tudta vele tartani a tempót. Ezzel pedig a dobogó tetejére léphetett miután meglátta a kockás zászlót.