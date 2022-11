Kár lenne a tabellából kiindulni a Sport36-Komló férfikézilabda-csapatának idei 9. NB I.-es bajnokija kapcsán, hiszen a szombaton 18.00-ra az Eszperantó térre érkező Dabas négy helyezéssel is hátrébb van a Bányászoknál a tabellán. Igaz, a pontkülönbség (2) már árulkodóbb a helyezéseknél.

Azonban a pályán mit sem fog számítani, hogy hol áll jelenleg a két gárda, hiszen a felek ritkán játszanak egymással sima mérkőzést. Így szombaton újabb fordulatos, az utolsó pillanatig kiélezett összecsapásra számíthatunk. A szurkolók buzdítására így hatalmas szüksége lesz majd Kilvinger Bálint együttesének, de erre egyébként sem lehet panaszuk.

– Nagyon örülök, hogy ennyire kijött a lépés, és tudtam élni a lehetőséggel – kezdte Bazsa Viktor, a Sport36-Komló a felnőttek között is helyet követelő ifijátékosa a klub felületein, majd a következő mérkőzésről is szót ejtett. – Nagyon szeretnék a keretben lenni. A Dabas egy jó csapat. Ők is győzni akarnak, s nyilvánvaló, hogy hatvan percen át fognak küzdeni. A meccsen a technikai hibáinkat szűkíteni kell, és remekül kell védekeznünk, hogy itthon tarthassuk a két pontot.

A Komlónak most fontos lenne, hogy begyűjtse az összes egységet, hiszen ezt követően a Ferencváros, a Telekom Veszprém, a Gyöngyös és a Pick Szeged vár rá a decemberi zárásig. Ezt a brutálisan nehéz szériát pedig jó lenne stabil helyzetből megkezdeni.

A szombati program: Budakalász–Balatonfüred (17.00), Komló–Dabas, Csurgó–Ferencváros, Fejér B.Á.L.-Veszprém–Szeged (mindhárom 18.00).