A Soroksár minden évben ott van az NB II. jobb középcsapata között, s ez most sincs másképpen, hiszen épp a 10. helyet foglalja el. Ebben a szezonban azonban ez azt jelenti, hogy a folyamatosan javuló Szentlőrinc most eggyel előtte van. Igaz, a két csapat azonos mennyiségű pontot gyűjtött eddig. Ebből is látszik, mennyire fontos most ez a mérkőzés Jeremiás Gergő tanítványai számára, igazi hatpontos rangadóra készülnek. De talán nem csak ez motoszkál a találkozó előtt a fejekben, a revans vágya is fel fel derenghet a korábban is itt játszók között. Legutóbbi vendégeskedése alkalmával ugyanis egy 0–0-s első félidőt követően Lipcsei Péter fiai ötöt is berámoltak a piros-feketéknek.