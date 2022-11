Egy sportklubnál végzett munka egyik legnagyobb elismerése, ha fiatal sportolójára számítanak a nemzeti csapatnál. Ez történt most a Sport36-Komló férfikézilabda-csapatának esetében, hiszen gólvágóját, Melnyicsuk Viktort Chema Rodríguez szövetségi kapitány a magyar férfiválogatott bő keretébe nevezte a januári svéd-lengyel közös rendezésű világbajnokságra. Persze nem lesz könnyű feladata Juhász Ádám, Lékai Máté, Hanusz Egon és Győri Mátyás mellett, hogy a szűkítés után is ott legyen a listán, de az első lépéseket már most megteheti, hogy a jövőben ő legyen abban a státuszban, mint most posztriválisai.

Legutóbb Srecko Jerkovics képviselete a komlóiakat a válogatott tréningjein még 2020-ban.

Melnyicsuk Viktor 2020 októberétől erősíti a bányászokat, ez idő alatt Kilvinger Bálint kezei között fokozatosan az együttes meghatározó játékosává vált. Szegeden, Veszprémben és a Motor Zaporizzsja-ban kézilabdázott korábban.