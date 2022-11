A Pécsvárad nyerte az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tizennegyedik fordulójának rangadóját, de a Mohács is magabiztos diadalt aratott hazai környezetben a Sellye ellen. A bólyi alakulat ráhozta a szívbajt szurkolóira, ugyanis sokáig úgy tűnt, hogy csupán egyetlen pontot bír otthon tartani, azonban a kilencvenedik percben Zsebe Dávid beköszöntött, így továbbra is ott liheg a Bóly a listavezető nyakában. Talán legemlékezetesebb hete Bányai Péternek lehet, a Szentlőrinc II. 22 esztendős támadójának, aki mesterhármast szerzett, így együttese megszerezte idénybéli második sikerét. Így tehát ismételten nem volt könnyű dolgunk, ugyanis számos labdarúgó pazar teljesítménnyel rukkolt elő.

A Villány kiváló formában várhatta hétvégi ütközetét hazai környezetben, azonban lovászhetényi klub a három pontért érkezett. Vezetést is szerzett a vendégcsapat, de a második félidő elején a házigazda egalizált Ulakity révén, az eredmény pedig már nem változott, köszönhetően többek között Wilkesz Edward bravúrjainak.

A tizennegyedik forduló válogatottja.

A Pécsvárad ismét rangadót nyert, de ehhez nagyon kellett Német Adrián és Reith Renátó remeklése. Szintén a szombati játéknapon bizonyíthatott a Mohács, de különösebb problémát nem okozott Kvanduk János alakulata számára a Sellye, így a listavezető megállíthatatlanul robog tovább. Vég Bence duplával vette ki a részét a sikerből, de Károly Viktor is hozta a kötelezőt.

A Bóly az utolsó percben aratott győzelmet a PTE PEAC második számú csapata ellen. Pauk Viktor hátul nagyon jól szerepelt, sőt, be is vette Paceka kapuját, de Zsebe Dávid is ünnepelhetett, ugyanis nem mindennap szerez az ember győztes gólt az utolsó pillanatban.

A PVSK gépezete nehezebben indult be a sereghajtó ellen, de Városi Viktor az első játékrészben megnyitotta a gólcsapokat, Sztojka pedig kettőt vállalt, így mindkét támadó oroszlánrészt vállalt a diadalban.

Mindeközben a Szentlőrinc második számú együttese megszerezte idénybéli második győzelmét, köszönhetően többek között Bányai Péter mesterhármasának, aki a forduló legjobbja lapunk szerint.