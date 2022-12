Minden évben remek hangulatú tornával jelentkeznek a GABRIELLA Kupa szervezői Komlón, s ez idén sem volt másképp. De nem csak a légkör volt kiváló, a pályán zajló mérkőzések is hozták a kellő izgalmakat. Ahogy közeledtünk a döntőhöz, egyre jobb és izgalmasabb összecsapásoknak lehettünk szemtanúi, nem is meglepő, hogy több találkozó is büntetőkbe torkolt.