A FIFA elnöke a klub-vb-t is a válogatottakéhoz hasonlóvá tenné

A klub vb-t is megreformálná, de a válogatottak kapcsán is újszerű elképzelésekről számolt be Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, amik nem valószínű, hogy tetszenek majd a labdarúgóknak, klub tulajdonosoknak.

Fotós: Anadolu Agency via AFP

Marokkóban rendezik meg február 1. és 11. között a következő klubvilágbajnokságot, melyen a tervek szerint 2025-től már 32 résztvevő csapat lesz - jelentette be Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke pénteken, a Katarban zajló világbajnokság helyszínén tartott sajtótájékoztatón. A sportvezető a FIFA közgyűlése után számolt be a minitorna bővítésére vonatkozó tervekről, melyek jövőre még nem valósulnak meg. Eredetileg az volt a terv, hogy 2021 nyarán 24 csapatos klub-vb-t rendeznek Kínában, ez azonban a koronavírus-járvány miatt az arra az évre halasztott 2020-as Európa-bajnokság és Copa América miatt nem valósulhatott meg. A marokkói tornán Európát a Real Madrid képviseli majd a Bajnokok Ligája címvédőjeként. A klubvilágbajnokságot az eddigi formátumban, hét csapat részvételével bonyolítják le. A BL-győztes mellett a másik öt konföderáció Bajnokok Ligájával azonos nemzetközi kupasorozatának nyertese, valamint a házigazda város egy együttese lesz ott.

Marokkó eddig kétszer, 2013-ban és 2014-ben volt házigazdája a klubvilágbajnokságnak. Infantino azt mondta, 2025-től az a cél, hogy a klub-vb a válogatottak világbajnokságához hasonlóan egy hónapos legyen. Ennek lebonyolításáról később döntenek ugyan, de ezek alapján néhány csapatnak hat-hét meccset is kell majd játszania a tornán. Egyelőre nem konkretizált a kvalifikációs rendszer sem, de Európát akár 12 csapat is képviselhetné. Infantino korábbi terve volt a nagy ellenkezést kiváltó kétévenkénti világbajnokság is. Az elnök ezúttal a válogatottak kapcsán újszerű, de lényegesen kisebb horderejű elképzelésekről számolt be. Azzal tervez, hogy páros években - amikor vb-t, Eb-t, Copa Américát rendeznek - márciusban különböző kontinensekről érkezett négy csapat részvételével minitornákat (FIFA World Series) rendezhetnének, ami a sportág további fejlődését segítené elő. Továbbá összevonná a szeptemberi és az októberi válogatott hetet, így egy - a klubok és a nemzeti csapatok közötti - utazást megspórolna az érintett játékosoknak, az együttesek pedig négy meccset egy blokkban tudnák le. Az 52 éves Infantino az egyedüli jelölt a FIFA elnöki posztjára a márciusi tisztújításon, és amint azt a sportvezető pénteken közölte: a tanács döntése értelmében az nem a harmadik, csupán a második ciklusa lesz vezetőként. Joseph Blatter megbízatása ugyanis 2019-ig volt érvényes, és annak idején Infantino a 2015-ben az eltiltott előd örökét vette át, három évre. Tehát az még nem az ő első időszaka volt, az csupán 2019-től indult. A FIFA előírja, hogy egy elnök maximum három ciklusban irányíthatja a testületet. Ennek értelmében Infantinót akár 2027-ben is újraválaszthatják, és 2031-ig lehet elnök.

