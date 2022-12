– Örülök neki, hogy ilyen szépen megújult itt a Kovács telepi bázis – nyilatkozta Dibusz a klub felületeinek. – Az is nagyon jó, hogy itt mindenki egy helye van, fiúk, lányok, a felnőtt és az utánpótlás csapatok. A fiatalok számára az mindig plusz motivációt jelenthet, ha láthatják a felnőtteket edzés közben, elleshetnek dolgokat. Én is nagy örültem, amikor tizenévesként egyszer-egyszer a felnőtt csapat edzéseit testközelből láthattam. Bízom benne, a mostani generációra is olyan hatással lesz, mint rám volt. Úgy látom, nagy lelkesedéssel csinálják, szép jövő állhat előttük.

Az eseményre Sólyom Csaba kapusedző hívta meg a pécsi nevelésű kiváló hálóőrt, aki boldogan érkezett.