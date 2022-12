Minden jel arra mutatott, hogy egymás után két mérkőzésen is győzni fog még itt a téli szünetet megelőzően a HR-Rent Kozármisleny, s a hálója is érintetlenül marad. Kirchner a 28. percben egy szabadrúgást követően szerzett vezetést a kék-fehéreknek, amit egészen a hajráig tartott is a csapat. Szinte már hallotta a közönség a végső sípszót, amikor a semmiből érkezett Hegyi, és Lékai kapujába bólintott.

HR-Rent KOZÁRMISLENY–SOROKSÁR 1–1 (1–0)

Labdarúgó NB II., 20. forduló. Kozármisleny, 300 néző. Vezette: Gaál Á. (Ország P., Nagy V.).

KOZÁRMISLENY: Lékai – Beke, Gajág, Füredi, Turi – Kosznovszky, Tölgyesi, Vajda R. (Nagy E. 74.), Bartha L. (Horváth D. 91.) – Kirchner (Tóth Z. 74.), Kotroczó (Vogyicska 56.). Vezetőedző: Szekeres Zoltán.

SOROKSÁR: Holczer – Ternován, Króner, Kékesi, Valencsik – Haris (Köböl 77.), Hudák (Nagy O. 64.) – Halmai (Hegyi 64.), Lőrinczy, Lisztes (Hajdú 77.) – Erdélyi. Vezetőedző: Lipcsei Péter.

Gólszerzők: Kirchner (28.), ill. Hegyi (87.).