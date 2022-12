Az elmúlt időszakban bíztató játékkal rukkolt elő a PEAC női röplabdacsapata, azonban az NB II. tizedik körében a Szombathely nagy falatnak bizonyult vendégként.

Az első két szettben szorossá sem bírta tenni a párharcot Horváth Alexandra együttese, különösebben talán meg sem izzadt a házigazda. A harmadik etapban a baranyai csapat magasabb fokozatra kapcsolt, de higgadtabb maradt a Haladás, így tovább nyújtja jó sorozatát.

Horváth Alexandra, a PEAC vezetőedzője: – Sajnos az első két szettben a buszon maradtunk. Nagyon álmoskásan kezdtük el a mérkőzést, ami rányomta a bélyegét az egész meccsre, hiszen sajnos a csereként beállt játékosok se tudtak új lendületet adni a csapatnak. A 3. szettben meg tudtuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek, de sajnos a végjátékban buta hibákat vétettünk, emiatt nem sikerült a fordítás. De megyünk tovább, s próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni magunkból az utolsó hátralévő meccseinkből, hogy jó hangulatban menjünk el karácsonyozni.

Szombathelyi MÁV Haladás–PTE-PEAC 3:0 (25–11, 25–15, 26–24)

Teremröplabda, Női NB II. Nyugat-alapszakasz, 10. forduló. Szombathely. Vezette: Mezőffy E., Mezőffy Zs. Haladás: Kőrösi, Zoltán, Héjj, Marton, Horváth B., Németh A. Cserék: Péter E., Kocsis, Dabronaki, Hütter, Fatér. Vezetőedző: Dr. Mucsi Péter. PEAC: Hoffmann K., Cacov, Kőhegyi, Molnár A., Orning, Hegyi. Cserék: Zhorela, Kaufmann K., Hoffmann H., Husznai, Szvath, Oletics, Szabó R. Vezetőedző: Horváth Alexandra.

Ez következik (12. 11.): Viadukt SE–PTE-PEAC (16.00).

A pécsi fiúk a hétvégét megelőzően nem találtak legyőzőre, sőt, jól is indult a játéknap, ugyanis a Gyöngyöst lenullázta Szabó Tamás legénysége, de a listavezető Kecskemét nagy falatnak bizonyult, ráadásul kisebb meglepetésre még csak szettet sem nyert a PEAC.

Szabó Tamás, a PEAC vezetőedzője nyilatkozata a Kecskemét elleni meccset követően: – Nagyon vártam már ezt az összecsapást. A bajnokság eddigi mérkőzésein nem kellett kilépnünk a komfort zónánkból a győzelem eléréséhez. Ha eddig bármikor nehéz helyzetbe kerültünk viszonylag könnyedén át tudtunk lendülni rajta. A Kecskemét csapat magas és képzett játékosokból áll ezért előre tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgunk. A vereség rávilágított a hiányosságainkra melyekben fejlődnünk kell. Ahogy eddig is most is ugyan az véleményem, hogy nagyon sok van még a csapatunkban és kellenek az ilyen mérkőzések, hogy fejlődni tudjunk. A Kecskemét csapatának gratulálok a győzelemhez!

Hétvégi eredmények: Gyöngyös–PEAC 0:3, PEAC–Kecskemét 0:3.

Ez következik (12. 17.): Gyöngyös–PTE-PEAC (11.30), PTE-PEAC–Kecskemét (13.00).