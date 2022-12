Öregfiúk 45+ dobogósai:

1. Grátz Autósikola

2. Juventus

3. Napkelte Vendéglő

A kategória különdíjasai:

– Legjobb játékos: Vida István

– Gólkirály: Hercegovac Admir

– Legjobb kapus: Lukács Barna

Öregfiúk 35+ dobogósai:

1. Barcs

2. Misleny Legendák

3. Soós Épületgépészek

A kategória különdíjasai:

– Legjobb játékos: Wittrédi Dávid

– Gólkirály: Tompa István

– Legjobb kapus: Banics Barnabás

A fiatalok csatázása idején, a harmadik napon rengeteg szurkoló szorított a csarnokban, így a hangulatra nem lehetett panasz. Na meg a lányok is bizonyították, hogy képesek ők is izgalmas meccseket játszani. Továbbá FIFA Xbox versenyt is rendeztek, ahol Várda Tamás nem talált legyőzőre, mögötte pedig Neidhart Bálint és Jónás Ákos végzett. Hasonlóan jó hangulatot hozott a darts verseny, amit Lázár Márk nyert, de Somlai László és Molnár Miklós is odaért a dobogóra.

Junior U14 dobogósai:

1. Szekszárd

2. PVSK

3. Szederkény

A kategória különdíjasai:

– Legjobb játékos: Magyar Marcell

– Gólkirály: Krausz Ármin

– Legjobb kapus: Lalljee-Solymár Rahul

Junior U11 dobogósai:

1. PMFC

2. Szekszárd

3. Kozármisleny

A kategória különdíjasai:

– Legjobb játékos: Kádár Bence

– Gólkirály: Szőts Ramóna

– Legjobb kapus: Lauer Roland

– Legjobb kozármislenyi játékos: Tamás Dávid

Női kategória dobogósai:

1. PEAC

2. Paks

3. Barcs

A kategória különdíjasai:

– Legjobb játékos: Farkas Jázmin

– Gólkirály: Hartmann Szabina

– Legjobb kapus: Lengyel Márta

Xbox FIFA bajnokság:

1. Várda Tamás

2. Neidhart Bálint

3. Jónás Ákos

Darts bajnokság:

1. Lázár Márk

2. Somlai László

3. Molnár Miklós