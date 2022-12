Nehezen indult, de végül magabiztos győzelmet aratott az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata az élvonalbeli bajnokság tizennegyedik fordulójában. A baranyai együttes az első két játékrészben is szorgosan növelte előnyét, de a harmadik és a negyedik negyedben alaposan ellépett ellenfelétől.

Az elmúlt években is bebizonyosodott, hogy bizony a két ünnep közötti mérkőzések soha nem egyszerűek és rendre tartogatnak meglepetéseket. Erre példát nem is kell olyan sokáig keresgélni, hiszen tavaly éppen ez a két gárda szolgáltatta a meglepetést, akkor december 28-án a Gabányiban csaptak össze a felek, és 74–45-re nyert a BEAC. Így hiába néztünk a párharc előtt a tabellára, az előzetes papírformák ilyenkor könnyen borulhatnak.

Ennek tudatában annyira nem is volt meglepő az ELTE harcias kezdése. A házigazdának ugyan kellett egy kis idő, hogy felvegye a fordulatszámot, de a negyed végére meg sem állt tizennyolc pontig. Igaz, így is rengeteg hiba becsúszott a gépezetbe mindkét oldalon.

Hasonló mederben zajlott a második etap is, de a PEAC további háromponttal megtolta előnyét. Ezzel sem nyugodhatott meg teljes mértékben a pécsi klub, hiszen az ELTE jelezte, hogy bizony egy rövid kihagyást is kegyetlenül megbüntet.

Erre nem is akart sanszot adni a hazai környezetben szereplő pécsi brigád, továbbá vélhetően Jovan Gorec is alaposan felrázta lányait a nagyszünetben, így újabb kilenc pontot vert rá vetélytársára az NKA Universitas PEAC. Mindez különösen nem törte meg a fővárosiakat, vagy Horváth Bianka csinált valamit nagyon jól – az ELTE BEAC másodedzője vezényelte a gárdát, hiszen Mészárosné Kovács Andrea vezetőedző az U16-os válogatottat segíti. Mindenesetre a tendencia maradt, a hazai csapat jobbnak bizonyult a végjátékban is.

NKA Universitas PEAC–ELTE BEAC 84–62 (18–14, 19–16, 25–16, 22–16)

Női kosárlabda NB I. 14. forduló. Fűzy Ákos Centerpálya. Vezette: Söjtöry, Nyilas, Major. PEAC: Burdick 8, WENTZEL 18/9, CALHOUN 10/3, Laczkó 3/3, KISS V. 18 Cserék: KATANICS 10, Simon Zs. 5, Sanchez 5/3, Selcova 3/3, Szücs R., Olawuyi 4, Pap R. Edző: Jovan Gorec. BEAC: M. GREEN 13/6, ANGYAL 19/3, Milkovics 5/3, Tóth F. 10/3, Vojtulek 6. Cserék: Orosz Zs., Radócz, Juhász A. 5, Zsámár L. 4, Katona. Edző: Horváth Bianka.

Ez következik (01. 04.): Piestanske Cajky–PEAC (18.00).