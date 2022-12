Már az első napon is közel volt a sikerhez a magyar U16-os lány kosárlabda-válogatott, de a második nap már meg is lett a siker az Olimpiai Reménységek Versenyén a szlovákiai Pöstyénben. Ahogyan előző nap a csehek, úgy a lengyelek is a nagyszünetre el tudtak lépni a mieinktől, azonban a fordulást követően ellenállhatatlanul teljesítettek Grétsék.