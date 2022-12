A Kozármisleny szurkolói régóta várják már, hogy tiszta szívből ünnepelhessenek, ezt pedig most Bartháék a Siófok ellen megadták nekik. Gajág már az első félidő végén betalált egy szögletet követően, majd a nagyon aktív Vajda egy rossz felszabadítást vágott a kapuba. Kotroczót is ő hozta helyzetbe a harmadik találat előtt, majd vissza is kapta a szívességet, s másodjára is feliratkozott a góllövők közé Vajda.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SIÓFOK 4–0 (1–0)

Labdarúgó NB II., 19. forduló. Kozármisleny, 250 néző. V.: Katona B. (Bornemissza, Garai).

KOZÁRMISLENY: Lékai – Beke (Guth, 84.), Gajág, Füredi, Turi – Kosznovszky, Tölgyesi (Szabó D., 84.), Vajda (Nagy E., 84.), Bartha – Kirchner (Kulcsár, 65.), Vogyicska (Kotroczó, 57.). Edző: Szekeres Zoltán.

SIÓFOK: Hutvágner – Polényi, Vágó (Nagy-Kolozsvári, 71.), Varga B., Debreceni – Varjas Z., Krausz (Szakály, 80.) – Major, Nyitrai (Dénes, 62.), Balogh B. (Pataki, 62.) – Horváth P. (Farkas B., 62.) Edző: Domján Attila.

Gólszerzők: Gajág (41.), Vajda (46., 82)., Kotroczó (64).