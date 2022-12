A PMFC két labdarúgóját is elvitte Babó Levente az U18-as labdarúgó-válogatottunk szövetségi edzője magával Montenegróba, hogy az év utolsó edzőmeccsén tesztelje képességüket. Miklós Pétert, aki korábban a tartalék listán volt, végül kezdőként lépett a pályára, s 88 percen keresztül mindent elkövetett, hogy a házgazda gólképtelen maradjon. A korábbi pécsi vezetőedző fia, Vas Bence a második játékrészre érkezett, de így is főszereplővé vált, egy szépen végigvitt kontra végén ő tálalt a gólszerző Sebe Botond elé. Ezzel a találattal pedig a mieink megnyerték a találkozót. Még az is belefért, hogy Barkócz Benedek büntetőt vétett.