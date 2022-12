Feszült, s egészen biztosan még sokáig emlegetett meccsen kapott ki Dorogon a PMFC. A 36. percben Szedlár Zoltán robogott el a jobb szélen, majd 10 méterről, éles szögből a jobb alsó sarokba lőtt. A Pécs azonban mindent megtett, hogy legalább egy pontot elhozzon, sőt Harsányi a kapuba is juttatta a labdát, azonban kapustámadásért nem adta meg a játékvezető. Természetesen ezt követően elszabadultak az indulatok a pályán, s a kispadoknál is, de ez a helyzeten nem változtatott: tizennyolc veretlenül megvívott bajnokit követően a Pécs is kikapott.

DOROGI FC–PÉCSI MFC 1–0 (1–0)

Labdarúgó NB II., 19. forduló. Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, Vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Becséri Gergely)

DOROG: Borsos – Kárász, Gyurácz, Kovács O., Papp M. – Lénárth – Szerencsi (Vígh, 75.), Sztojka, Barna (Berkó, 90+2.), Szedlár (Magyari, 75., Paudits, 90+3.) – Szalai J. Vezetőedző: Marián Sluka.

PMFC: Helesfay – Svedjuk (Kónya, 67.), Rácz L., Szeles, Hadaró (Hegedűs, 81.) – Terbe – Gera Z. (Kövesdi, 81.), Kesztyűs B., Nikitscher (Kocsis, 67.), Harsányi – Tóth G. Vezetőedző: Weitner Ádám.

Gólszerző: Szedlár (36.).