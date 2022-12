A számok bűvöletében is érdemes ránézni, hogyan is szerepeltek a baranyai csapatok az NB II.-ben.

A PMFC védelme ismét a liga legjobbjává vált

A PMFC a 2. helyen telel, amit 10 győzelemmel, 9 döntetlennel, s mindössze 1 vereséggel ért el. Ehhez 22 gólt kellett lőnie, míg a védelem 13-ban limitálta az ellenfelek találatait. Előbbi nem kiemelkedő szám, sőt, mindössze a 14. e tekintetben a pécsi csapat, azonban utóbbi esetében messze a legjobb. Hat találattal kaptak kevesebbet, mint az ebből a szempontból második Győr.

Elég a számokra ránézni abból a szempontból is, hogy lássuk, mennyit jelenthet a hazai pálya, szurkolói jelenléte a csapatnak, hiszen hét győzelmet és mindössze három döntetlent láthatott a Stadion utcában a közönség. Vendégségben már jóval kevésbé ment a pontszerzés a Pécsnek, ott három győzelem mellé társult hat iksz és az az egy vereség. A gólok is inkább itthon potyogtak, 14 találatot lőttek Pécsett Tóth-Gáborék, míg 8-at vendégségben.

Forrás: MW

A lőrinciek is jól indultak, de idegenben nem ment

A Szentlőrinc a 13. fordulóig úgy tűnt, a legjobb idényét futhatja Jeremiás Gergő irányítása alatt. Ugyan a Pécset egyetlen egyszer sem előzte meg, ekkor még a 7. helyen állt. Azt követően öt vereség és két döntetlen jött, amivel az osztályozós 16. helyig szánkázott. Összességében most 5 győzelemmel, 7 döntetlennel és 8 vereséggel foglalja el ezt a helyet 26 gólt lőve és 30-at kapva.

A lőrincieknél is nagy a különbség a hazai és a vendég forma közt, hiszen itthon 17, míg idegenben csak öt pontot szerzett, de már az idény elején is jellemző volt, hogy míg saját pályáján az MTK-val is le tudott ikszelni, vendégségben képtelen volt nyerni. Az viszont ez idő alatt is látszott, ha Szabóék elkapják a ritmust, akkor nem kell aggódniuk a szurkolóknak.

Máris nagy a mozgás a kék-fehérek háza táján

Az újonc Kozármisleny helyzete valahol a legérdekesebb, de nem az 5 győzelemre, a 4 döntetlenre és a 11 vereségre tekintve. A kék-fehérek számai inkább a 2, az 1 és a 3. A gárda hat forduló után váltott edzőt, Tóth László helyét Szekeres Zoltán vette át, de a 2. edzővel sem indult be igazán a csapat. Valahol ennek a következménye, hogy máris bejelentett 1 érkezőt Kun Bertalan személyében, aki a védelmen hivatott betömni a réseket elsősorban. Emellett hárman elhagyták a csapatot, Varasdi Dániel kapusra, Bognár Dávid középpályás és a csak három meccset kapó támadó Osei Clinton is búcsúzik. Kérdés, mennyi változtatás kell még ahhoz, hogy a csapat elég erős legyen a tavasz még feszültebb kihívásaihoz.