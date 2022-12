Megmutatkozott a fáradtság az első két negyedben az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatán, azonban a harmadik etapban félelmetesen szerepelt házigazda a TFSE-MTK ellen. Az agresszív védekezéssel nem bírt mit kezdeni a fővárosi együttes, míg támadásban is sziporkázott Jovan Gorec alakulata.

A végjátékot is egy kiváló szériával kezdte a pécsi klub, igaz, jól láthatóan a TFSE is elfogyott erejével, így végül kezdett nagyon jól a vendégcsapat, a PEAC szurkolói buzdításának is köszönhetően behúzta szezonbéli kilencedik győzelmét a bajnokságban.

NKA Universitas PEAC–TFSE-MTK 70–61 (12–23, 11–17, 28–14, 19–7)

Női kosárlabda NB I., 12. forduló. Pécs. Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya. Vezette: Fodor, Varga-Záray, Szilágyi. PEAC: BURDICK 10, Wentzel 4, CALHOUN 20/6, Laczkó, KISS V. 15 Cserék: Katanics 8, Selcova 2, Simon Zs. 9/3, Szücs R., Sanchez 2. Vezetőedző: Jovan Gorec.

Ez következik (12. 23.): PINKK–PEAC (15.00).