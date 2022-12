A mi éghajlatunkon a tél a fűtési költségek miatt az esztendő legproblémásabb időszaka a legnagyobb terű és energiafogyasztású sportcsarnokok, uszodák, jégpályák, edzőközpontok üzemeltetői számára is. Az általában 15-ről 40–50 százaléknyira ugró energiaköltség-arányok utóbbiakban még magasabbak, 35-ről akár 75 százalékosra is nőhetnek az összes kiadáson belül.

Ráadásul többségük nem is piaci alapokon működik, azaz kiadásnövekedését nem tudja áthárítani a „bérlőkre” – akik legtöbbször a használó egyesület sportolói. Működtetésük tehát normál esetben is mínuszos, a többnyire a helyi önkormányzatok, kisebb részben a szakági szövetségek, szponzorok támogatására, sportolói tagdíjakra épülő büdzsébe az energiaár-robbanás már nem fér bele.

A legtöbb és legnagyobb sportlétesítményt működtető PSN Zrt. vezérigazgatója, Máté János sem titkolja, hogy náluk is jelentősen megnőttek az üzemeltetés és a Pécsi Városi Sportiskola működési költségei is. Csökkentették ugyan az energiafelhasználást, korszerűsítésekkel, a nyitvatartások racionalizálásával, akár a komfortszint csökkentésével jelentős megtakarítást értek el – ám még ez sem áll arányban a növekedéssel. Már az is jó hír, hogy az önkormányzati és állami támogatásnak köszönhetően semmit sem kellett bezárni, és a sportszakma sem szenvedett hátrányt.

A PVSK elnöke, Czerpán István hatszoros, összességében százmillió fölötti összegre emelkedő szezonális rezsinövekedésről számolt be érdeklődésünkkor. Új sportcsarnokuk már kiemelten energiatudatosan épült, ám ezzel együtt sem kerülhették el az edzésidők áttervezését, a világítás korlátozását, a benti hőmérséklet csökkentését, az irodákban emellett a részleges home office-munka bevezetését.

A PEAC csak két műfüves pálya (Stadion és Verseny utca) tulajdonosa, létesítményeit elsősorban a PTE-től bérli, így az egyetemmel együtt alakították ki az új idősávokat és díjakat. Csökkentették az egyesületi gépjárműhasználatot, újragondolták az edzések számát; a legnagyobb léptékű átalakítást az asztaliteniszezők hajtották végre. A bérleti díjak fizetése és a szakmai folyamatosság érdekében tartalékkeretet hoztak létre, hogy a 30 millióra kalkulált többletköltséget ki tudják fizetni.

A Rátgéber Kosárlabda Akadémia ugyancsak kiemelkedő méretű sportcsarnokát a beérkező melegvízből egyedi fűtéssel temperálják, ám itt is csökkentették a hőfokot, mondja Sztojkovics Éva létesítményvezető. Az egyéni tréningeken korlátozták a világítást, és a kollégiumban, irodákban is a lehető legtakarékosabb működéssel igyekeznek valamelyest enyhíteni a drasztikusan megnövekedett kiadásokat.