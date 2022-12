A PTE-PEAC női röplabdacsapata a vasárnapi játéknapon lép parkettre, méghozzá hazai környezetben 15 órától, a listavezető Kispest ellen. A fővárosi csapat még mindig hibátlan (11/11), míg a baranyai együttes csupán négyszer győzedelmeskedett, így természetesen nem Horváth Alexandra csapata a párharc legfőbb esélyese. Ennek ellenére egy felszabadult, teher nélküli játékkal lehet keresnivalója a házigazdának.

Horváth Alexandra, a csapat edzője: – Vasárnap a listavezető Kispest SE csapatát fogadjuk hazai pályán. Sajnos még októberben Budapesten kikaptunk tőlük, s nem tudtuk megmutatni azon a meccsen, hogy mire is vagyunk képesek, kicsit későn lendültünk játékba. Most reméljük, hogy megnehezítjük a dolgukat, s boldogan zárhatjuk az évet. Az év végi fáradtság, a több fronton való helytállás (iskola, U20 bajnokság) megnehezíti a feladatunkat, de ennek ellenére a lányok minden edzésen próbálják kihozni magukból a maximumot. Igyekszünk a hibákat javítani, amiben szerencsére minden játékos partner. Nagyon motiváltak a lányok, jó a hangulat, mindenki nagyon lelkes, s remélem, hogy egy összetartó, lelkes csapatot fogunk látni a pályán. A bravúrhoz szükség van a nézőink támogatására, buzdítására, akiknek most másik pályán, a Kodály Zoltán Gimnázium Sportcsarnokában mutatkozunk be. Várunk mindenkit sok szeretettel.