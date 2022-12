Már az első pillanatoktól érezhető volt, hogy a pécsi rangadó egy egészen másfajta mérkőzés lesz, mint amihez az idényben hozzászoktak a szurkolók. Mindkét gárda egy kicsit idegesen, görcsösen kezdett, s így jöttek is a hibák az átadásoknál és dobásoknál is. Az első tíz perc nem is hozott sok pontot.

A folytatást az NKA Pécs kezdte jobban, a 6–0-s rohanás viszont még közel sem volt olyan, amire azt mondhattuk volna, felülemelkedett a PVSK-Veolián a hazai gárda. Sőt, 17. percben még egál volt. A nagyszünet előtti utolsó három perc viszont a Rátgéber tanítványokról szólt, hiszen 13–2-t futottak, amivel kényelmes előnyt harcoltak ki a pihenőre.

A második félidő eleje a Panthersszé volt, s így majdnem sikerült 5 perc alatt teljesen felzárkóznia, a hazai időkérés azonban meg tudta törni a lendületét. Ez után Halászék erőfeszítései nem voltak elegendőek ahhoz, hogy megtörjék Benkééket, sőt, a Vasút irányítója találta magát a földön miközben belecselezte magát egy ellenfélbe.