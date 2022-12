Török Viktor: - Nagyon örülök ennek a győzelemnek, mert nagyon régen nyert a PVSK az UVSE otthonában. Fontos, hogy ezzel a győzelemmel nyugodtan várhatjuk a folytatást, és az ünnepek is szebbnek tűnnek majd. Az első félidőben még kissé döcögött a játékunk, de a második félidőben már egyértelműen jobbak voltunk ellenfelünknél, gólokat lőttünk. Ez a mérkőzés lélektani szempontból is fontos volt, a fiúk elhitték, hogy lehet nyerni idegenben is. Mindenkinek Boldog Ünnepeket kívánunk!