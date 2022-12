Nagyszerű hangulatban, remek mérkőzésekkel zajlott a GABRIELLA Kupa idén is. A bajnoki címet ezúttal az Art-Innova vitte el a tavalyi győztes elleni fináléban. Nem is meglepő, hogy a most csúcsra érő csapatból került ki az egyéni díjazottak többsége. A HR-Rent Kozármisleny NB II.-es csapatának kapitánya, Bartha László szerezte a legtöbb találatot, s a legjobb labdarúgónak i őt választották. Mellette Herbert Roland lett a csapatból a legjobb kapus. A legjobb védőt a végül elbukó címvédő adta Ágics Péter személyében, míg a Terkovics Ferenc díj Raffai Krisztiánnak járt a Rekor Townból.