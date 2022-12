Három hónap után ismét egymásnak feszül a két női élvonalbeli kosárlabdacsapat. Ez idő alatt az NKA Universitas PEAC számos értékes, bravúros sikert elkönyvelhetett, de a gyengébb szériából is kijutott, míg a PINKK-Pécsi 424 még mindig a győzelmet hajtja.

A mutatók alapján sem ez lesz a PINKK-drukkerek nagy napja, de ha Kovács Dénes elhiteti csapatával, hogy teher nélkül, felszabadultan sikeresek lehetnek, akkor talán lesz mit betenni a karácsonyfa alá.

Kovács Dénes, a PINKK vezetőedzője: – Van mit kijavítanunk a múlt heti csúfos soproni produkciónk után. Nyilván tisztában kell lennünk a helyzetünkkel, de az ilyen mérkőzések egyszerűen nem férnek bele, már csak az egymás, illetve a klub iránti tisztelet miatt sem. Bánkódni nincs idő, ugyanis presztízsmérkőzésen javíthatjuk a rólunk kialakult képet. Tudjuk, hogy a PEAC egy jó csapat. Kiemelkedő magyar magjuk van, és ezt jól kiegészíti pár idegenlégiós, de minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy visszaszerezhessük a becsületünket, aztán ha minden jól alakul, be is tehessük a karácsonyfa alá.

Ezzel szemben Jovan Gorec alakulata az elmúlt heteket látva egy lazább találkozóra készülhet. Persze rá is fér a csapatra, ugyanis eseménydús időszakon van túl a baranyai brigád. Továbbá könnyen elképzelhető az is, hogy kedvező eredmény esetén a fiatalabbak is szóhoz jutnak. Akár még a 48-szoros válogatott kosárlabdázó, Eördögh Edit lánya, Rátkay Eszter is parkettre léphet, aki már a felnőttek között trenírozza magát.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Mindig nehéz olyan mérkőzéseket játszani, amelyen a győzelem elvárt, nem könnyű motiválni a csapatot különösen azért, mert a mérkőzés egy nappal karácsony előtt van. Jó dolog viszont, hogy ezen a héten végre 2 jó edzésünk volt egymás után és ez bátorít engem. Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok!

Ilina Selcova, a PEAC macedón kosárlabdázója: – Az előző két meccsünk nagyon kemény volt, de azt gondolom, hogy a következő könnyebb lesz, hiszen egy egész hetünk volt edzeni és felkészülni, és ha betartjuk az edzői utasításokat, akkor nem lesz gond. Itt most ugyebár jön a karácsonyi időszak, de mi otthon január 7-én tartjuk, úgyhogy én itt maradok, és pihenek, heverészek kicsit. Aztán majd következhet 28-án a BEAC elleni találkozó, amire lesz időnk készülni.

Mindenesetre akárhogy is alakul a megyei derbi, túl sok ideig egyik csapat sem nyalogathatja sebeit, hiszen a két ünnep között az NKA Universitas PEAC hazai környezetben az ELTE ellen folytatja majd, míg a PINKK a bajnokaspiráns DVTK együttesét látja vendégül.