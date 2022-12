Újabb igazolást jelentett be a HR-Rent Kozármisleny, az NB II. tavaszi idényében ez alapján Daru Bence is a kék-fehéreket erősíti majd. A csatár a Budapest Honvédnál nevelkedett, majd játszott Siófokon, Zalaegerszegen, Győrben, Nyíregyházán, Csákváron, s legutóbb Szegeden. Ebben az idényben háromszor lépett pályára csereként a másodosztályban, gólja nincs, tavaly 7 találkozón egyszer talált be. Utoljára a Csákvárnak volt meghatározó tagja, a 2020/2021-es idényben harminc meccsen 13 gólt lőtt.

„Örülök a kozármislenyi lehetőségnek, nagyon szimpatikus a játékstílus amit képviselnek, remélem jó játékommal és góljaimmal segíteni tudom a csapatot. Nagyon bízom benne,hogy a tavaszi szezon során előre lépünk a tabellán, és a csapat és én is elérjük céljainkat!” – tette közzé a klub Daru első szavait mislenyi labdarúgóként.