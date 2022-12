Egy papíron könnyű, valamint egy igencsak kemény mérkőzés vár a PTE PEAC férfi röplabdacsapatára a szombati játéknapon. Szabó Tamás alakulata ismét Budapestre utazik, ahol elsőként, 11.30-kor a sereghajtó Gyöngyösi Röplabda SE lesz az ellenfél, majd másfélórával később a listavezető Kecskeméti RC következik.

A gyöngyösi klub eddig mindössze egyetlen meccset nyert meg az idei kiírásban, ráadásul hét találkozón csupán öt szettet gyűjtött be. Így tehát igencsak nagy meglepetés lenne, ha a hevesi együttes megállítaná a bajnokaspiráns pécsieket. Persze nem lehet takaréklángón letudni a párharcot, még akkor sem, ha röviddel utána az éllovas ellen kell parkettre lépni.

Igaz, a Kecskemét úgy vezeti a PTE-PEAC előtt a tabellát, hogy egy ütközettel többet tudhat maga mögött, sőt, egy vereséggel is többet jegyzett, de mégis sokkal magabiztosabban nyeri bajnokijait, mint a baranyai brigád. Persze nem érheti panaszt Szabó Tamás legénységét, ugyanis bravúrosan kezdte az idényt, ráadásul csak az előző körben maradt alul, mondjuk pont az éllovas ellen (3:0). Tehát van miért visszavágni, ez pedig könnyen sikerülhet is, hiszen legutóbb is két szoros szettre kényszerítette a PEAC legfőbb riválisát.

Szabó Tamás, a PEAC vezetőedzője: – A két héttel ezelőtti fordulóhoz hasonlóan megint a Gyöngyösi Röplabda SE és a Kecskemét RC csapatával fogunk játszani. A Gyöngyösi csapatot az előző tornán sikerült három szettben legyőzni egy fegyelmezett, eredményes játékkal. Bízom benne, hogy most is hasonlóképpen eredményesek leszünk. Annyi változás lesz az előző tornához képest, hogy a fiatal játékosoknak igyekszem minél több játéklehetőséget biztosítani a megfelelő fejlődés érdekében. A torna második mérkőzését a Kecskeméti RC csapata ellen fogjuk játszani, akik az előző fordulóban 3:0 arányban legyőztek bennünket, és átvették a vezetést a tabellán. A kecskeméti együttest rutinos, képzett játékosok alkotják, akik ellen nem volt elég hatékony a játékunk az előző mérkőzésen. A vereség ellenére volt a mérkőzésnek pozitívuma, hiszen felszínre kerültek a hiányosságaink, amiket fejleszteni kell, illetve bebizonyosodott, hogy bizonyos játékelemekben szintet kell lépnünk, ha szeretnénk megtartani a tabella első helyét. A csapatból Portik Ádám és Gaál Miklós kivételével mindenki rendelkezésre áll a hétvégén. A csapat nagyon motivált, a csapat fejlődésében nélkülözhetetlenek a új ingerek.