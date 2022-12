A pontok számolgatása eleinte csalókának bizonyult, hiszen a Makó, majd a Balassagyarmat visszalépése után a velük már játszóké nemcsak nőni, hanem akár fogyatkozni is tudott menet közben. Ám a mai 24 már valóban az őszi végeredmény: az egyetemisták hét győzelem és három döntetlen mellett nyolc vereséggel, 26–23-as gólkülönbséggel búcsúztatják az esztendőt.

Ha ezt a nyitányon ígérték volna előre oda, el is fogadta volna a szakvezető, ám amint ma visszatekintve hozzáteszi, pár elszalasztott lehetőséget mégis nagyon bánnak. Főként a Paks és a Honvéd fiókcsapata elleni fiaskókat, hiszen azokon saját rossz döntéseik és elpuskázott ziccereik fordították a győztes helyzetet végül vereségbe.

A hibákat is kielemezve, ám mégis a pozitívumokra helyezve a hangsúlyt Lőrinc Antal csapatként és egyénenként is sokkal inkább dicséri játékosait. Ahogy fogalmaz, igazán kiugró teljesítmény ugyan nem mindennap akadt, ám a hozzáállás, a motiváció, a küzdeni akarás az egész idényben példamutató volt a csapatban. Utóbbi szót külön is hangsúlyozva, mint mondja, az erejük valóban az egységükben gyökerezett. Ezzel együtt évzáró bankettjükön mégiscsak kiemelt három nevet is: Makai Márk házi gólkirályként (7 találattal), a 18 esztendős Varga Botond a legjobb fiatalként, a munkát nem mellesleg erőnléti edzőként is segítő Forró Attila pedig csapatkapitányi példamutatásával és egy félidő kivételével végigjátszott valamennyi meccsével érdemel kiemelt rubrikát a szakvezető jegyzetfüzetében.

Aki a pont egy hónapnyi, ám egyéni tréningekkel színezett pihenő után pár tervezett igazolás és egy mostaninál nehezebb félév előrevetítésével, ám a további fejlődés reményével zárta rövid értékelését.