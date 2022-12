Őrült mérkőzéssel zárta az esztendőt a PTE-PEAC futsalcsapata, így a szurkolók gyakorlatilag egyetlen percig sem unatkoztak.

Az NB II. Nyugati-csoport egyik bajnokaspiránsa, az UTE látogatott a Lauber Dezső Sportcsarnokba, ráadásul már az ötödik percben Csernay révén be is köszöntött. Ez megadta a találkozó alaphangját, de röviddel utána Koronics kapott egy remek labdát, majd bődületes erővel bevágta az egyenlítő találatot.

A folytatásban futószalagon jöttek a nagyobbnál nagyobb helyzetek, de ismét az UTE jutott előnyhöz. A házigazda ezt követően magasabb fokozatra kapcsolt, Vénosz kvalitása pedig kétszer is megvillant, így még az első játékrészben megfordította az összecsapást a PEAC.

A második félidőre vérszemet kapva jött ki a vendégcsapat, sőt, azonnal egalizált is. A szerencse is a fővárosi klub mellé állt, na meg a rutin is megmutatkozott. Két perccel a lefújás előtt még kettővel ment az UTE, de Palvek izgalmassá tette az ütközetet, majd tizenkét másodperccel a vége előtt Vénosz Soma ismét eredményes volt. Ráadásul az utolsó pillanatokban egy jó adag fortunával még a hazai győzelem is meglehetett volna.

Mindenesetre a PEAC ezzel egy újabb skalpot gyűjtött be, tovább nyújtotta kiváló sorozatát, plusz feljött hat pontra az éllovasra.

Vénosz Soma, a pécsi együttes játékosa: – Sikerült jó mérkőzést játszanunk egy jó erőkből álló ellenféllel szemben. Azt hiszem, a nézők is egy izgalmas meccset láthattak. Örülünk, hogy sikerült megtartani a hazai veretlenségünket, de a felsőházi rájátszásban fontos lesz az itthoni rangadókon a három pont begyűjtése. Ezen fogunk dolgozni a rövid téli szünet után, január 6-án pedig már kupameccsen lépünk pályára a több válogatott játékost is felvonultató elsőosztályú Aramis ellen. Várunk minél több nézőt a mérkőzésre!

PTE PEAC-B BUILD&TRADE–UTE 5–5 (3–3)

Férfi futsal NB II. Nyugati csoport, 15. forduló. Pécs. Vezette: Hartung (Fehérvári, Bacsi). PEAC: Molnár M. – Palvek, Koronics, Bartal, Vénosz. Cserék: Wilkesz, Bálint G., Molnár Cs., Tóth M., Aszalós, Füzes, Koller, Forró. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Koronics (7.), Vénosz (18., 19., 40.), Palvek (38.), illetve Csernay (5.), Czerman (12., 30. – második büntetőből), Medveczki (20.), Szedmák (29.).

Ez következik (01. 06.): PEAC–Aramis (19.00).