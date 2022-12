A VI. Focivilág Kozármisleny Kupa kezdetéig a legtöbb labdarúgónak az ünnepi lakomák ellen kellett harcolniuk, de volt egy játékos, Pusztai Szabolcs, akinek szembe kellett néznie egy másik nehézséggel is: a cipőválasztással.

Mint kiderült, az első játéknapon szerzett egyik találatot egész Európa megirigyelhetné, hiszen egy 50-es lábbelivel sikerült a kapuba találni, ami közvetlenül Brazíliából érkezett tulajdonosához, mivel a kontinensen még csak nem is gyártanak ekkora méretű teremcipőt. Birtokosától megtudtuk, utcai, illetve más hobbiknál használt lábbelik beszerzése is óriási kihívást jelent számára.

– Nagyjából hat esztendeje volt egyedül mázlim egy stoplissal, mikor bementem egy pécsi üzletbe, persze reménytelenül, előre elkönyvelve a vesztemet, aztán közölték, hogy évek óta van náluk egy példány, ugyanis nem bírják eladni senkinek – nyilatkozta lapunknak Pusztai.

Ekkora lábbal már nem is olyan érdekes a márka vagy a szín, hiszen örül annak, hogy egyáltalán a méret stimmel. November végén elhatározta barátaival, hogy indulnak a tornán, de teremcipő nem hevert otthonában. Minden magyar oldalt átkutatott, sőt, még a nagyobb külföldi portálokat is böngészte, de sehol nem járt sikerrel.

Úgy tűnt, hogy kosárcipőben kell majd parkettre lépnie, de egy héttel az ütközet előtt az egyik videómegosztó portálon feljött egy reklám, s látott egy olyan oldalt, amelyről korábban még csak nem is hallott. A hab a tortán az volt, hogy 13-17 munkanapot írtak a szállítási időre, azonban a teremtorna napján kapott egy üzenetet, hogy délelőtt érkezik a rendelt csomag.

Forrás: Focivilág Kozármisleny Kupa

– Nem hittem el egy ideig, aztán a feleségem már át is vette otthon, mire sikerült felfognom. Az emberek mikor látják a lábamat mindig meglepődnek, majd kapni szoktam a vicces megjegyzéseket: „evező nem járt hozzá?” – mesélte lapunknak Pusztai.

A megmérettetésen Wood Art Pécs néven indultak egyébként egy teljesen összeszokatlan haveri társasággal, ahol voltak olyanok is, akik soha nem is játszottak még korábban. Az ötcsapatos csoportjukban harmadikak lettek, Pusztai Szabolcs pedig két gólt is szerzett.

Érdekesség:

NWANKWO KANU

Az Ajax egykori BL-győztes nigériai csatára Gera Zoltán mellett is futballozott a West Bromban, tekintélyt parancsoló 50 és feles cipőben. Mindehhez persze 197 centis magasság is társult.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

A pályafutása során számos csapatban megforduló svéd klasszis légi trükkjeit nagyban segíti nem csupán atlétikus termete, 195 centije és ősereje, de 47 és feles lába is, amellyel mindenhová odaér.

FRASER FORSTER

A Southamptonból a Celticnek kölcsönadott kapus 201 centije mellé 47 és feles cipőt visel – igazán van miről elrugaszkodnia.