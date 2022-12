Nem sokat várt azzal a HR-Rent Kozármisleny, hogy az NB II.-ben épp csak nem kieső, azonban osztályozós helyen telelő labdarúgócsapatán erősítsen. Az egyesület már is bejelentette Kun Bertalan szerződtetését, aki 2011-ben még a holland PSV Eindhoven utánpótlásához csatlakozott. Ott csapattársa volt a vb-n minden csoportmeccsen gólt szerző Cody Gakpo is.

A PSV-t követően szerepelt a Győrben, a Zalaegerszeg színeiben az élvonalban is bemutatkozhatott, majd a szerb Proleterben is megfordult. Most pedig a baranyai gárdát erősíti majd a védelemben és a középpályán is bevethető focista.

– Hollandiában nevelkedtem, pályafutásom során játszottam már Magyarországon az ETO-ban és Zalaegerszegen is, de úgy érzem még nem volt lehetőségem megmutatni a tudásomat – nyilatkozta a klub honlapjának az új szerzemény. – Szimpatikus volt a Kozármisleny megkeresése, a játékukat nagyon jónak tartom, és nem ott lenne a csapat helye, ahol most áll. Célom az, hogy erősíteni tudjam a csapatot, és bebizonyítsam, hogy mire vagyok képes.