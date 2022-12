Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Háromnaponta beszélgetünk itt arról, hogy kemény mérkőzéseink vannak. Gondok voltak az energiaszintünkkel az első félidőben, de megbeszéltük a félidőben, és a játékosok egész más hozzáállással léptek újra parkettre a harmadik negyedben. Sokkal nagyobb erőbedobással küzdöttek, és meg is nyertük a mérkőzést. Többen betegségből lábadoznak, mégis játszottak, ez is mutatja, milyen a csapatszellem.

Simon Zsófia, a PEAC játékosa: – Nagyon örülök neki, hogy a születésnapomon tudtunk nyerni. Örülök a második félidőnek is, és annak, hogy az öltözőből úgy jöttünk ki, hogy mindenki összeszedte magát és csapatként tudtunk működni, illetve hogy végre rájöttünk, hogy védekezésből kell táplálkoznunk, mert nem a támadójátékunkkal fogjuk megnyerni a meccset.