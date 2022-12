Idei utolsó, illetve, már a tavaszról előrehozott első fordulóbeli mérkőzését játssza a PTE-PEAC Kalo Méh a labdarúgó NB III.-ban. A közben a Mecsek tetejére megérkező hóesésben a mecsekaljai PMFC-stadionba a Majos érkezik vasárnap 13 órakor, amely eggyel kevesebb pontjával – igaz, sokkal rosszabb gólkülönbséggel – éppen az egyetemisták mögötti 12. helyen tanyázik a tabellán.

Lőrinc Antal vezetőedző reményei, sőt a hazai pálya szokásos előnyeire, közte szurkolóik idei utolsó buzdítására is építve elvárásai szerint a meccs végén már négy pontra növelt különbséggel, annak ellenére, hogy soraikból Kása Benedek mandula-, Bischoff Marcell pedig csuklóműtét miatt kényszerül pusztán a lelátóra. Ugyanakkor a korábbi maródiak már egész héten együtt edzettek a csapattal, így lesz azért módja a hiányzók pótlására. A győzelemmel pedig a PEAC – ha a most előtte állók eredményei is úgy alakulnának – akár a 8-9. helyre is előreugorva, a középmezőny élcsoportjában vonulhatna téli pihenőre.

Bár azt feszegethetnénk még, ebben az osztályban mekkora szükség van az esetleg havas pályás mérkőzésekre, a szakvezető ezen diplomatikusan túllépve a minden körülmények közötti kemény védekezésre, pontos támadásvezetésekre helyezi a hangsúlyt.